Режиссер "Конотопской ведьмы" Иван Урывский стал народным артистом Украины

18:17 27.03.2026 Пт
2 мин
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении Ивана Урывского и других деятелей культуры
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Иван Урывский получил звание "Народный артист Украины" (facebook.com.ivan.uryvskyi)

Режиссер-постановщик Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Иван Урывский получил почетное звание "Народный артист Украины". Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно тексту документа, почетное звание присвоено за "весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство".

Награждение приурочено к Международному дню театра. Кроме Ивана Урывского, ордена и почетные звания получили другие актеры, режиссеры и руководители украинских театров.


Скриншот из указа президента Украины №276/2026

Что известно об Иване Урывском

Иван Урывский родился 9 марта 1990 года в Кривом Роге. Он является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств (мастерская Нины Гусаковой). В Национальном театре имени Ивана Франко режиссер работает с 2020 года.

За свою карьеру он осуществил более 20 постановок на сценах Киева, Львова, Одессы, а также за рубежом - в Чехии и Литве.

Профессиональные достижения и награды:

  • Заслуженный артист Украины (2020 год).
  • Лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко за спектакль "Конотопская ведьма" (2024 год).
  • Лауреат премии имени Леся Курбаса (2019 год, спектакль "Перекрестные тропы").
  • Обладатель премии "Киевская Пектораль" в номинациях за лучшую режиссерскую работу и лучший камерный спектакль (спектакль "Лымеровна").
  • Лауреат премии "Зеркало сцены" за лучший спектакль молодых режиссеров (2017 год, "Украденное счастье").
  • Обладатель Короны "Дня" за современную интерпретацию и переосмысление украинской и западноевропейской классики (2019 год).

Ранее РБК-Украина писало, что The New York Times посвятил материал украинскому спектаклю "Конотопская ведьма", который стал культурным феноменом и собирает аншлаги. В публикации подчеркивают, что сюжет спектакля перекликается с современной войной и настроениями украинцев, помогая зрителям осмысливать реальность через искусство.

Отметим, что после успеха в Украине театр гастролировал со спектаклем в Европе.

