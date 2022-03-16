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Режим давно пересек границу человечности. МИД об авиаударе на театр в Мариуполе

Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 марта, российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. В тот момент в здании находились сотни местных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.

Атака гражданских является очередным военным преступлением путинского режима, которое было осуществлено во время зачитывания приказа Международного суда ООН касаемо требования к России немедленно покинуть территорию Украины и прекратить все боевые действия.

МИД также призывает международное сообщество усилить санкции против России, чтобы страна-террорист остановила свои зверства в Украине.

"Призываем международное сообщество усилить санкционный давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, а также продолжать предоставлять нашему государству поддержку для защиты украинского народа",- добавляет МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты сбросили бомбу на театр в Мариуполе, где в тот момент прятались сотни гражданских.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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