Режим давно перетнув межу людяності. МЗС про авіаудар на театр в Маріуполі

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії",- йдеться у заяві МЗС.

Внаслідок авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих наразі неможливо вточнити через постійні обстріли.

Атака цивільних є черговим військовим злочином путінського режиму, який було здійснено під час зачитування наказу Міжнародного суду ООН щодо вимоги до Росії негайно покинути територію України та припинити усі бойові дії.

МЗС також закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії, аби країна-терорист зупинила свої звірства в Україні.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, аби зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу",- додає МЗС.