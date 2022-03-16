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Режим давно перетнув межу людяності. МЗС про авіаудар на театр в Маріуполі

Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 березня, російська авіація скинула бомбу на драматичний театр в місті Маріуполь. У той момент в будівлі перебували сотні місцевих жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії",- йдеться у заяві МЗС.

Внаслідок авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих наразі неможливо вточнити через постійні обстріли.

Атака цивільних є черговим військовим злочином путінського режиму, який було здійснено під час зачитування наказу Міжнародного суду ООН щодо вимоги до Росії негайно покинути територію України та припинити усі бойові дії.

МЗС також закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії, аби країна-терорист зупинила свої звірства в Україні.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, аби зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу",- додає МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти скинули бомбу на театр у Маріуполі, де у той момент ховалися сотні цивільних.

Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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