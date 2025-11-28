У "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки: хто зможе оформити онлайн

Міністерство оборони України розширило перелік онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони.
Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Нова категорія дозволяє подавати запит військовозобов’язаним, у яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.
Щоб отримати відстрочку:
Процес займає від кількох хвилин до кількох годин і не потребує довідок, черг чи відвідувань територіальних центрів комплектування.
На даний момент послуга доступна лише для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, якщо в сім’ї присутній лише один з батьків.
Для підтвердження підстав, дані про інвалідність батька чи матері повинні бути актуальними в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, а дані про сім’ю - у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).
У записі про народження має бути зазначений РНОКПП батька або матері з інвалідністю.
Відстрочка автоматично продовжується згідно з новим порядком, який діє з 1 листопада 2025 року.
Наразі у "Резерв+" доступні 11 типів онлайн-відстрочок:
люди з інвалідністю;
тимчасово непридатні до служби;
батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
ті, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
жінки та чоловіки військових з дитиною;
батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
студенти, аспіранти;
працівники вищої та професійної освіти.
Міністерством оборони було запущено додаток для спрощення процедури оформлення відстрочок від мобілізації та зменшення бюрократії.
Спершу можна було оформлювати відстрочки для обмеженого кола категорій, таких як люди з інвалідністю, батьки дитини з інвалідністю та студенти.
Сервіс інтегрований із державними реєстрами, що дозволяє автоматично підтверджувати підстави для відстрочки без довідок та візитів до ТЦК.
