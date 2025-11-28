В "Резерв+" появился новый вид отсрочки: кто сможет оформить онлайн

Министерство обороны Украины расширило перечень онлайн-отсрочек от мобилизации в приложении "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны.
Минобороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить через приложение "Резерв+".Новая категория позволяет подавать запрос военнообязанным, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы.
Чтобы получить отсрочку:
Процесс занимает от нескольких минут до нескольких часов и не требует справок, очередей или посещений территориальных центров комплектования.
На данный момент услуга доступна только для военнообязанных, которые являются единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью, если в семье присутствует только один из родителей.
Для подтверждения оснований, данные об инвалидности отца или матери должны быть актуальными в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, а данные о семье - в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).
В записи о рождении должен быть указан РНОКПП отца или матери с инвалидностью.
Отсрочка автоматически продлевается согласно новому порядку, который действует с 1 ноября 2025 года.
Сейчас в "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочек:
люди с инвалидностью;
временно непригодные к службе;
родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
женщины и мужчины военных с ребенком;
родители трех и более детей в одном браке;
родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
студенты, аспиранты;
работники высшего и профессионального образования.
Министерством обороны было запущено приложение для упрощения процедуры оформления отсрочек от мобилизации и уменьшения бюрократии.
Сначала можно было оформлять отсрочки для ограниченного круга категорий, таких как люди с инвалидностью, родители ребенка с инвалидностью и студенты.
Сервис интегрирован с государственными реестрами, что позволяет автоматически подтверждать основания для отсрочки без справок и визитов в ТЦК.
