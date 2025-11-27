ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Пришвидшить перевірку документів. "Резерв+" готує нову функцію для своїх користувачів

Україна, Четвер 27 листопада 2025 18:58
UA EN RU
Пришвидшить перевірку документів. "Резерв+" готує нову функцію для своїх користувачів Фото: українці можуть долучитись до тестування нової функції у застосунку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

У військово-облікових документах в застосунку "Резерв+" з’являться фото їхніх власників. Тестування нової функції вже відкрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони України.

"Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів", - повідомило міністерство.

Наразі українці можуть долучитись до тестування, щоб зробити застосунок зручнішим. Вони зможуть перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок.

Нагадаємо, Міністерство оборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку від мобілізації онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Зазначимо, з 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частину з них буде продовжено автоматично, а більшість заяв можна буде подати через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.

Ті громадяни, які не користуються смартфоном або мають тільки паперові документи, зможуть подати заяву виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.

РБК-Україна також повідомляло, які саме військовозобов'язані і як зможуть дізнатися, чи продовжилася їхня відстрочка автоматично.

