У "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки: хто зможе оформити онлайн
Міністерство оборони України розширило перелік онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони.
Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Нова категорія дозволяє подавати запит військовозобов’язаним, у яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.
Щоб отримати відстрочку:
- Подайте запит у "Резерв+".
- Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
- Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.
Процес займає від кількох хвилин до кількох годин і не потребує довідок, черг чи відвідувань територіальних центрів комплектування.
На даний момент послуга доступна лише для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, якщо в сім’ї присутній лише один з батьків.
Для підтвердження підстав, дані про інвалідність батька чи матері повинні бути актуальними в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, а дані про сім’ю - у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).
У записі про народження має бути зазначений РНОКПП батька або матері з інвалідністю.
Відстрочка автоматично продовжується згідно з новим порядком, який діє з 1 листопада 2025 року.
Наразі у "Резерв+" доступні 11 типів онлайн-відстрочок:
-
люди з інвалідністю;
-
тимчасово непридатні до служби;
-
батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
-
батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
-
ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
-
ті, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
-
жінки та чоловіки військових з дитиною;
-
батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
-
батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
-
студенти, аспіранти;
-
працівники вищої та професійної освіти.
Онлайн-сервіс "Резерв+"
Міністерством оборони було запущено додаток для спрощення процедури оформлення відстрочок від мобілізації та зменшення бюрократії.
Спершу можна було оформлювати відстрочки для обмеженого кола категорій, таких як люди з інвалідністю, батьки дитини з інвалідністю та студенти.
Сервіс інтегрований із державними реєстрами, що дозволяє автоматично підтверджувати підстави для відстрочки без довідок та візитів до ТЦК.
