У "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки: хто зможе оформити онлайн

Міністерство оборони України розширило перелік онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони.

Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Нова категорія дозволяє подавати запит військовозобов’язаним, у яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Щоб отримати відстрочку:

Подайте запит у "Резерв+".

Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.

Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес займає від кількох хвилин до кількох годин і не потребує довідок, черг чи відвідувань територіальних центрів комплектування.

На даний момент послуга доступна лише для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, якщо в сім’ї присутній лише один з батьків.

Для підтвердження підстав, дані про інвалідність батька чи матері повинні бути актуальними в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, а дані про сім’ю - у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

У записі про народження має бути зазначений РНОКПП батька або матері з інвалідністю.

Відстрочка автоматично продовжується згідно з новим порядком, який діє з 1 листопада 2025 року.

Наразі у "Резерв+" доступні 11 типів онлайн-відстрочок:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти.

Онлайн-сервіс "Резерв+"

Міністерством оборони було запущено додаток для спрощення процедури оформлення відстрочок від мобілізації та зменшення бюрократії.

Спершу можна було оформлювати відстрочки для обмеженого кола категорій, таких як люди з інвалідністю, батьки дитини з інвалідністю та студенти.

Сервіс інтегрований із державними реєстрами, що дозволяє автоматично підтверджувати підстави для відстрочки без довідок та візитів до ТЦК.