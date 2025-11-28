ua en ru
У "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки: хто зможе оформити онлайн

Україна, П'ятниця 28 листопада 2025 17:15
UA EN RU
У "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки: хто зможе оформити онлайн Фото: у "Резерв+" уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони України розширило перелік онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони.

Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Нова категорія дозволяє подавати запит військовозобов’язаним, у яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Щоб отримати відстрочку:

  • Подайте запит у "Резерв+".
  • Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  • Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес займає від кількох хвилин до кількох годин і не потребує довідок, черг чи відвідувань територіальних центрів комплектування.

На даний момент послуга доступна лише для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, якщо в сім’ї присутній лише один з батьків.

Для підтвердження підстав, дані про інвалідність батька чи матері повинні бути актуальними в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, а дані про сім’ю - у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

У записі про народження має бути зазначений РНОКПП батька або матері з інвалідністю.

Відстрочка автоматично продовжується згідно з новим порядком, який діє з 1 листопада 2025 року.

Наразі у "Резерв+" доступні 11 типів онлайн-відстрочок:

  • люди з інвалідністю;

  • тимчасово непридатні до служби;

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

  • ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

  • ті, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

  • жінки та чоловіки військових з дитиною;

  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

  • студенти, аспіранти;

  • працівники вищої та професійної освіти.

Онлайн-сервіс "Резерв+"

Міністерством оборони було запущено додаток для спрощення процедури оформлення відстрочок від мобілізації та зменшення бюрократії.

Спершу можна було оформлювати відстрочки для обмеженого кола категорій, таких як люди з інвалідністю, батьки дитини з інвалідністю та студенти.

Сервіс інтегрований із державними реєстрами, що дозволяє автоматично підтверджувати підстави для відстрочки без довідок та візитів до ТЦК.

В матеріалі РБК-Україна можете дізнатися, що з 1 листопада змінилося для українців?

Нагадаємо, що в застосунку "Резерв+" запущено тестування нової функції.

Ми також повідомляли, як дізнатися про автоматичне продовження відстрочки?

Також у "Резерв+" планують запустити 35 нових типів відстрочок.

Мобілізація в Україні Відстрочка
