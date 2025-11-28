ua en ru
В "Резерв+" появился новый вид отсрочки: кто сможет оформить онлайн

Украина, Пятница 28 ноября 2025 17:15
UA EN RU
В "Резерв+" появился новый вид отсрочки: кто сможет оформить онлайн Фото: в "Резерв+" уже доступны 11 типов онлайн-отсрочек (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Украины расширило перечень онлайн-отсрочек от мобилизации в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны.

Минобороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить через приложение "Резерв+".Новая категория позволяет подавать запрос военнообязанным, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы.

Чтобы получить отсрочку:

  • Подайте запрос в "Резерв+".
  • Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
  • Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация появляется в вашем электронном военно-учетном документе.

Процесс занимает от нескольких минут до нескольких часов и не требует справок, очередей или посещений территориальных центров комплектования.

На данный момент услуга доступна только для военнообязанных, которые являются единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью, если в семье присутствует только один из родителей.

Для подтверждения оснований, данные об инвалидности отца или матери должны быть актуальными в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, а данные о семье - в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).

В записи о рождении должен быть указан РНОКПП отца или матери с инвалидностью.

Отсрочка автоматически продлевается согласно новому порядку, который действует с 1 ноября 2025 года.

Сейчас в "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочек:

  • люди с инвалидностью;

  • временно непригодные к службе;

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

  • те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;

  • женщины и мужчины военных с ребенком;

  • родители трех и более детей в одном браке;

  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

  • студенты, аспиранты;

  • работники высшего и профессионального образования.

Онлайн-сервис "Резерв+"

Министерством обороны было запущено приложение для упрощения процедуры оформления отсрочек от мобилизации и уменьшения бюрократии.

Сначала можно было оформлять отсрочки для ограниченного круга категорий, таких как люди с инвалидностью, родители ребенка с инвалидностью и студенты.

Сервис интегрирован с государственными реестрами, что позволяет автоматически подтверждать основания для отсрочки без справок и визитов в ТЦК.

В материале РБК-Украина можете узнать, что с 1 ноября изменилось для украинцев?

Напомним, что в приложении "Резерв+" запущено тестирование новой функции.

Мы также сообщали, как узнать об автоматическом продлении отсрочки?

Также в "Резерв+" планируют запустить 35 новых типов отсрочек.

