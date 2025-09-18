У "Резерв+" з’явилася відмітка ВОС-999: що це означає і чи варто хвилюватися

Що таке ВОС-999

За даними відомства, ВОС-999 - це військово-облікова спеціальність, яку присвоюють військовозобов’язаним, що не проходили строкову службу або навчальні збори.

Відповідна норма визначена Наказом Міноборони №317 на підставі статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Вона дозволяє державі підрахувати кількість людей, які у разі призову під час мобілізації чи в особливий період повинні пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Чи потрібно щось робити

У Міноборони підкреслили, що ніяких додаткових дій від громадян не потрібно. ВОС-999 не є підставою для штрафів чи обмежень.

Відмітка має інформаційний характер і потрібна лише для обліку тих, хто потребує базової підготовки у разі мобілізації. Таким чином, користувачам із такою позначкою у "Резерв+" не потрібно хвилюватися чи звертатися до військкоматів.