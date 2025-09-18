У "Резерв+" з’явилася відмітка ВОС-999: що це означає і чи варто хвилюватися

У застосунку "Резерв+" деякі користувачі помітили в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".
РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України пояснює її значення.
За даними відомства, ВОС-999 - це військово-облікова спеціальність, яку присвоюють військовозобов’язаним, що не проходили строкову службу або навчальні збори.
Відповідна норма визначена Наказом Міноборони №317 на підставі статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Вона дозволяє державі підрахувати кількість людей, які у разі призову під час мобілізації чи в особливий період повинні пройти курс базової загальновійськової підготовки.
У Міноборони підкреслили, що ніяких додаткових дій від громадян не потрібно. ВОС-999 не є підставою для штрафів чи обмежень.
Відмітка має інформаційний характер і потрібна лише для обліку тих, хто потребує базової підготовки у разі мобілізації. Таким чином, користувачам із такою позначкою у "Резерв+" не потрібно хвилюватися чи звертатися до військкоматів.
З вересня 2025 року в Україні стартувала обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів університетів та інших закладів вищої освіти. Це передбачено законом, який президент Володимир Зеленський підписав 15 січня 2025 року.
Програма складається з 300 академічних годин: 90 - теоретичних занять у вишах та 210 - практичних занять у навчальних центрах Збройних сил України.
Теорію проходитимуть усі студенти. Практичні заняття обов’язкові для чоловіків, які визнані придатними за станом здоров’я. Жінки можуть долучатися добровільно.
Після завершення курсу учасники складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільнятиме їх від проходження строкової служби.
Практичні заняття відбуватимуться під час канікул, щоб не заважати основному навчанню. Викладати курс будуть ветерани та відставні військові. Базову військову підготовку повинні пройти кандидати на посади у державних органах, місцевому самоврядуванні та прокуратурі.