У Міноборони відповіли, куди не візьмуть на роботу, якщо не пройти БЗВП
Громадяни, які хочуть працевлаштуватися до державної служби, органів місцевого самоврядування, а також до органів прокуратури повинні обов'язково пройти базову військову підготовку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в ефірі національного телемарафону.
За його словами, якщо громадянин не пройшов БЗВП, то згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", він повинен пройти базову військову службу. Громадяни України, які не є здобувачами освіти сьогодні, можуть пройти цю базову підготовку самостійно в центрах національного спротиву при місцевих органах самоуправління.
"Хочу також підкреслити, що громадяни України, тобто студенти-здобувачі освіти вищих навчальних закладів, які за станом здоров'я є придатними до військової служби, які не склали екзаменаційні іспити, отримали оцінку "незадовільно", чи відмовилися приймати військову присягу, вони не зможуть проходити навчання у ВНЗ в майбутньому і зобов'язані пройти базову військову службу", - розповів він.
Варто нагадати, що з 1 вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка для студентів. Участь у програмі буде обов’язковою для чоловіків і добровільною для жінок, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.
РБК-Україна розповідало, що передбачає законопроєкт про базову загальновійськову підготовку, який підписав президент.
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