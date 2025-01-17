Базову військову підготовку проходитимуть всі студенти, але для жінок свої правила
В Україні запроваджують базову загальновійськову підготовку для студентів та слухачів вищих навчальних закладів. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар заступника міністра оборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону та Міністерство оборони України.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, який вносить зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Нововведення стосуються порядку прийняття громадян на військовий облік та їх медичного обстеження під час базової загальновійськової підготовки.
Мельник пояснює, що базова військова підготовка стане обов'язковою для студентів і слухачів вищих навчальних закладів, незалежно від статі. Вона складатиметься з двох частин: теоретичного курсу, який впроваджуватиметься на перших курсах університетів, і практичного навчання.
Практична частина буде обов’язковою для чоловіків і проходитиме в навчальних центрах. Жінки зможуть долучитися до практичної підготовки добровільно, якщо вони стануть на військовий облік у територіальних центрах комплектування.
Як відбуватиметься підготовка
У Міністерстві оборони зазначають, що з вересня 2025 року студенти вищих навчальних закладів України розпочнуть проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яка включатиме 300 академічних годин.
Програма підготовки складатиметься з двох частин:
- теоретичний курс (90 академічних годин) проходитиме безпосередньо у закладах освіти;
- практичний курс (210 академічних годин) організовуватимуть у навчальних частинах, центрах Збройних сил України та інших спеціалізованих установах.
У рамках навчання студенти здобуватимуть базові знання та практичні навички з тактичної, розвідувальної, психологічної підготовки, домедичної допомоги та основ військової дисципліни. Також учасники опановуватимуть поводження зі зброєю.
Після завершення програми студенти складатимуть військову присягу, отримуватимуть сертифікат про проходження БЗВП та військово-облікову спеціальність.
Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка для студентів. Участь у програмі буде обов’язковою для чоловіків і добровільною для жінок, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти. РБК-Україна розповідало, що передбачає законопроєкт про базову загальновійськову підготовку, який підписав президент.
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