В "Резерв+" появилась отметка ВОС-999: что это значит и стоит ли волноваться

Что такое ВОС-999

По данным ведомства, ВОС-999 - это военно-учетная специальность, которую присваивают военнообязанным, не проходившим срочную службу или учебные сборы.

Соответствующая норма определена Приказом Минобороны №317 на основании статьи 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Она позволяет государству подсчитать количество людей, которые в случае призыва по мобилизации или в особый период должны пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

Нужно ли что-то делать

В Минобороны подчеркнули, что никаких дополнительных действий от граждан не требуется. ВОС-999 не является основанием для штрафов или ограничений.

Отметка носит информационный характер и нужна только для учета тех, кто нуждается в базовой подготовке в случае мобилизации. Таким образом, пользователям с такой отметкой в "Резерв+" не нужно волноваться или обращаться в военкоматы.