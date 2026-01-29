ua en ru
"Резерв+" ставлять на паузу: українців попередили про обмеження та дали пораду

Україна, Четвер 29 січня 2026 19:51
"Резерв+" ставлять на паузу: українців попередили про обмеження та дали пораду Ілюстративне фото: "Резерв+" не працюватиме протягом двох годин 30 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

В п'ятницю, 30 січня, з 00:00 до 02:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись технічні роботи. Українцям варто завчасно завантажити обліковий документ в застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Протягом двох годин в застосунку "Резерв+" будуть тимчасово недоступними послуги та оновлення Резерв ID.

"Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку натисніть "+" - "Завантажити PDF", - йдеться у заяві.

В Міноборони також зазначили, що після 02:00 роботу всіх сервісів відновлять.

Нагадаємо, у четвер, 29 січня, в застосунку "Резерв+" стався масштабний збій. До цього він оновлювався, після чого користувачі не могли в нього зайти. Одних викидало із додатка при спробі його запустити, а інші бачили на екрані повідомлення про помилки та перенавантаження.

Зазначимо, у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість активувати повідомлення про паперові повістки. В Мініоборони України розповіли, що повідомлення приходитимуть у тому разі, якщо ТЦК відіслав паперову повістку поштою.

Раніше стало відомо, що висновки військово-лікарських комісій відтепер автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг". При цьому дані про придатність чи непридатність до служби та дату проходження ВЛК відображаються в застосунку "Резерв+".

Крім того, в застосунку "Резерв+" запрацювала нова функція, яка дозволяє оформити облік онлайн всього за кілька кліків. Таким чином, тепер немає потреби у відвідуванні територіальних центрів комплектування та проходженні медкомісії.

