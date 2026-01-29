ua en ru
"Резерв+" ставят на паузу: украинцев предупредили об ограничениях и дали совет

Украина, Четверг 29 января 2026 19:51
"Резерв+" ставят на паузу: украинцев предупредили об ограничениях и дали совет Иллюстративное фото: "Резерв+" не будет работать в течение двух часов 30 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 30 января, с 00:00 до 02:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться технические работы. Украинцам стоит заблаговременно загрузить учетный документ в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

В течение двух часов в приложении "Резерв+" будут временно недоступными услуги и обновления Резерв ID.

"Советуем заблаговременно загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа: на главном экране приложения нажмите "+" - "Загрузить PDF", - говорится в заявлении.

В Минобороны также отметили, что после 02:00 работу всех сервисов восстановят.

Напомним, в четверг, 29 января, в приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой. До этого оно обновлялось, после чего пользователи не могли в него зайти. Одних выбрасывало из приложения при попытке его запустить, а другие видели на экране сообщения об ошибках и перегрузке.

Отметим, в приложении "Резерв+" появилась возможность активировать уведомления о бумажных повестках. В Минобороны Украины рассказали, что сообщения будут приходить в том случае, если ТЦК отослал бумажную повестку по почте.

Ранее стало известно, что выводы военно-врачебных комиссий отныне автоматически передаются в государственный реестр "Оберіг". При этом данные о пригодности или непригодности к службе и дату прохождения ВВК отображаются в приложении "Резерв+".

Кроме того, в приложении "Резерв+" заработала новая функция, которая позволяет оформить учет онлайн всего за несколько кликов. Таким образом, теперь нет необходимости в посещении территориальных центров комплектования и прохождении медкомиссии.

