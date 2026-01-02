Без паперів і затримок: рішення ВЛК тепер автоматично передаються в реєстр "Оберіг"
Висновки військово-лікарських комісій відтепер автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг", а інформація про придатність або непридатність до служби та дату проходження ВЛК відображається у застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.
У ТЦК зазначають, що за словами голови Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковника медичної служби Дмитра Мірошниченка, цифровізація ВЛК стала логічним кроком в умовах воєнного стану та загального переходу держави до електронних сервісів. Тепер рішення військово-лікарських комісій ухвалюються з використанням електронних підписів.
Це забезпечує:
- фіксацію точного часу ухвалення рішень;
- прозорість процедур;
- повну відстежуваність дій усіх учасників процесу - від лікаря до голови комісії.
Використання цифрових інструментів суттєво знижує ризики зловживань і переводить військово-лікарську експертизу у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище.
Водночас у системі поки залишаються паперові носії, насамперед історичні медичні дані. У Центральній ВЛК наголошують, що цифровізація триває й надалі поступово охоплюватиме дедалі більше напрямів військової медицини.
