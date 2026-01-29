ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В "Резерв+" стався масштабний збій після оновлення: що відомо

Україна, Четвер 29 січня 2026 11:48
В "Резерв+" стався масштабний збій після оновлення: що відомо Ілюстративне фото: "Резерв+" тимчасово не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В застосунку "Резерв+" 29 січня стався масштабний збій. Перед цим мобільний додаток оновлювався, а тепер користувачі не можуть в нього зайти.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що вранці 29 січня багато користувачів зіткнулися з проблемою: у застосунок "Резерв+" неможливо зайти. Декого взагалі викидає із додатку при спробі його запустити, інші бачать на екрані різноманітні повідомлення про помилки та перенавантаження.

На екрані демонструються написи "Система дуже навантажена. Потрібно почекати більше ніж зазвичай. Дуже дякуємо за терпіння", "Сталося щось дивне" та "У нас технічна проблема". Відомо, що перед збоєм у додатку було оновлення.

Українцям радять брати із собою паперові військово-облікові документи, якщо потрібно вийти на вулицю. Офіційних коментарів щодо ситуації поки що немає.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив порядок реалізації експериментального проекту з автоматичного взяття на військовий облік. Така опція діє для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Доречі, нещодавно Україні запрацювала нова функція в застосунку "Резерв+", яка дозволяє оформити облік онлайн всього за кілька кліків. Відтепер немає потреби у відвідуванні територіальних центрів комплектування та проходженні медичної комісії.

