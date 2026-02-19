UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити користувачам

Фото: "Резерв+" призупинить роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Застосунок "Резерв+" вночі 20 лютого призупинить роботу через планові технічні роботи. Користувачам дали важливу пораду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Так, 20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - заявили у Міноборони.

Повідомляється, що роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси запрацюють у звичному режимі.

Важливі оновлення у "Резерв+"

Нагадаємо, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.

Також 13 лютого стало відомо, що багатодітні батьки незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.

Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.

Про те, чи обов'язковий застосунок "Резерв+" та чи карають чоловіків за його відсутність на смартфоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

