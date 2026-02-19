RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Резерв+" приостановит работу: что важно сделать пользователям

Фото: "Резерв+" приостановит работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Приложение "Резерв+" ночью 20 февраля приостановит работу из-за плановых технических работ. Пользователям дали важный совет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Читайте также: Важное обновление в "Резерв+": кому стало проще получить отсрочку

Так, 20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", - заявили в Минобороны.

Сообщается, что работы завершатся в 03:00, после чего сервисы заработают в обычном режиме.

 

Важные обновления в "Резерв+"

Напомним, что с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.

Также 13 февраля стало известно, что многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.

Кроме того, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.

О том, обязательно ли приложение "Резерв+" и наказывают ли мужчин за его отсутствие на смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.

ТЦКВторжение России в УкраинуМобилизация в УкраинеПриложение