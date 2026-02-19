"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити користувачам

Читайте також : Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Так, 20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - заявили у Міноборони.

Повідомляється, що роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси запрацюють у звичному режимі.