ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити користувачам

Четвер 19 лютого 2026 12:40
UA EN RU
"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити користувачам Фото: "Резерв+" призупинить роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Застосунок "Резерв+" вночі 20 лютого призупинить роботу через планові технічні роботи. Користувачам дали важливу пораду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Читайте також: Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку

Так, 20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - заявили у Міноборони.

Повідомляється, що роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси запрацюють у звичному режимі.

Важливі оновлення у "Резерв+"

Нагадаємо, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.

Також 13 лютого стало відомо, що багатодітні батьки незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.

Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.

Про те, чи обов'язковий застосунок "Резерв+" та чи карають чоловіків за його відсутність на смартфоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Вторгнення Росії до України Мобілізація в Україні Застосунок
Новини
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"