"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити користувачам
Застосунок "Резерв+" вночі 20 лютого призупинить роботу через планові технічні роботи. Користувачам дали важливу пораду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
Читайте також: Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку
Так, 20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи.
"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - заявили у Міноборони.
Повідомляється, що роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси запрацюють у звичному режимі.
Важливі оновлення у "Резерв+"
Нагадаємо, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.
Також 13 лютого стало відомо, що багатодітні батьки незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.
Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.
Про те, чи обов'язковий застосунок "Резерв+" та чи карають чоловіків за його відсутність на смартфоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.