"Резерв+" приостановит работу: что важно сделать пользователям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Так, 20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", - заявили в Минобороны.

Сообщается, что работы завершатся в 03:00, после чего сервисы заработают в обычном режиме.