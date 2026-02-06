UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Резерв+" призупинить роботу: користувачам дали важливу інструкцію

Фото: застосунок "Резерв+" призупинить роботу 7 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Мобільний застосунок "Резерв+" завтра, 7 лютого, частково обмежить свій функціонал через технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Читайте також: Резерв+ оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАП

"7 лютого з 00:00 до 01:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи", - зазначили у Міноборони.

Таким чином, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, варто завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та вибрати з випадаючого меню "Завантажити PDF".

Повідомляється, що технічні роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Важливі оновлення у "Резерв+"

Нагадаємо, з грудня військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в територіальних центрах комплектування.

Нагадаємо, раніше керівник головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий заявив, що в "Резерв+" додадуть функцію попередження про повістки.

Окрім того, наприкінці минулого року Кабмін унормува єдину форму військово-облікового документа в "Резерв+". Він міститиме фото власника, що унеможливить його використання сторонніми особами.

Про те, чи обов'язковий "Резерв+" та чи карають чоловіків за відсутність застосунку – читайте у матеріалі РБК-Україна.

