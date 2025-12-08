ua en ru
У документах в "Резерв+" з'являться фото їхніх власників: в Міноборони назвали терміни

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 17:33
UA EN RU
У документах в "Резерв+" з'являться фото їхніх власників: в Міноборони назвали терміни Фото: фото у військово-обліковому документі не дозволить використовувати його іншим особам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко, Олена Чернякова

З цього тижня Кабмін унормує єдину форму військово-облікового документа в "Резерв+". Він міститиме фото власника, що унеможливить його використання сторонніми особами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони на полях форуму Digital Defence Forum.

"З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал "Дія"", - пояснив він.

Берестовий зазначив, що документ буде в єдиній формі з QR-кодом, і додав, що інших форм для військово-облікового документа не існуватиме.

"Відповідно, для того, щоб можна було ідентифікувати особу, там потрібна фотографія, щоб не підкладати свій за чужий військово-обліковий документ", - наголосив він.

Нагадаємо, Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку від мобілізації онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Зазначимо, з 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частину з них буде продовжено автоматично, а більшість заяв можна буде подати через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.

Ті громадяни, які не користуються смартфоном або мають тільки паперові документи, зможуть подати заяву виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.

РБК-Україна також повідомляло, які саме військовозобов'язані і як зможуть дізнатися, чи продовжилася їхня відстрочка автоматично.

