Резерв+ оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАП

Вівторок 03 лютого 2026 17:47
Резерв+ оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАП В Україні автоматично продовжили відстрочки від мобілізації (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без жодних заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися по документи.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Facebook.

Читайте також: Військовий облік без ТЦК і медкомісій: кому і як тепер можна оформитися онлайн

Головне:

  • Автоматизація: 90% відстрочок продовжено без візитів до ТЦК та паперових заяв.
  • Нові категорії: До "автомату" додали ще 7 груп, серед яких вчителі, батьки-одинаки та опікуни.
  • Де перевірити: Статус має з’явитися у застосунку Резерв+ після отримання push-повідомлення.
  • Важлива зміна: ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку. Якщо дані не оновилися автоматично - йдемо лише до ЦНАП.

Головна новина: 7 нових категорій в "автоматі"

З лютого 2026 року до механізму автоматичного продовження через реєстри додали:

  • Батьків тяжкохворих дітей (навіть без інвалідності).
  • Опікунів недієздатних осіб та тих, хто доглядає за хворими членами сім’ї.
  • Чоловіків/дружин осіб з інвалідністю III групи.
  • Доглядачів за родичами 2-3 ступеня спорідненості.
  • Батьків-одинаків (діти до 18 років).
  • Шкільних вчителів.

Хто також залишається в "автосписку"

Якщо ваші дані є в реєстрах, відстрочка продовжується без вашої участі для:

  • Людей з інвалідністю та тимчасово непридатних.
  • Багатодітних батьків (3+ дітей в одному шлюбі).
  • Студентів, аспірантів та викладачів вищої освіти.
  • Чоловіків/дружин військових (за наявності дитини).
  • Звільнених із полону та родичів загиблих героїв.

Як перевірити статус

  • Зайдіть у застосунок Резерв+.
  • Перевірте наявність push-сповіщення про продовження.
  • Якщо сповіщення є - ваші дані в порядку, відстрочка активна.

Що робити, якщо відстрочка не з’явилася

Якщо в застосунку досі стара дата або статус не оновився, це означає, що державним реєстрам бракує ваших даних.

Важливо: ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочку в паперовому вигляді. У разі проблем вам потрібно звернутися до будь-якого зручного ЦНАП.

Це може зацікавити

- Чому вчителям продовжили автоматично, а мені - ні?

- Для вчителів дані мають бути вчасно внесені до системи АІКОМ. Якщо директор школи не подав оновлені списки до 21 січня, "магії" не станеться - доведеться йти в ЦНАП.

- Я багатодітний батько, але маю дітей від різних шлюбів. Мені продовжать "автоматом"?

- Автоматичне продовження наразі працює найкраще для тих, у кого всі діти в одному шлюбі (дані підтягуються з РАЦС). Якщо ситуація складніша, краще перевірити статус у Резерв+ і готувати документи для ЦНАП.

- Чи потрібно знову проходити ВЛК для продовження?

- Якщо у вас відстрочка за станом здоров'я (тимчасово непридатний), ВЛК потрібно проходити лише після закінчення терміну дії вашого попереднього висновку. Для більшості "соціальних" категорій ВЛК не потрібна.

Читайте також про те, що у Верховній Раді у січні 2026 року розглянули поправку до законопроекту №13574, яка передбачала втрату відстрочки від мобілізації для студентів, що розпочали навчання після 25 років. Однак депутатських голосів за її ухвалення не вистачило.

Раніше ми писали про те, що змінилось у процесі мобілізації протягом 2025 року.

