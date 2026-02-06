"Резерв+" приостановит работу: пользователям дали важную инструкцию

Мобильное приложение "Резерв+" завтра, 7 февраля, частично ограничит свой функционал из-за технических работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
Читайте также: Резерв+ обновил отсрочки: кому продлили автоматически, а кому - бежать в ЦПАУ
"7 февраля с 00:00 до 01:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы", - отметили в Минобороны.
Таким образом, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, стоит заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать "плюс" и выбрать из выпадающего меню "Загрузить PDF".
Сообщается, что технические работы завершатся в 01:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.
Напомним, с декабря военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.
Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.
Напомним, ранее руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой заявил, что в "Резерв+" добавят функцию предупреждения о повестках.
Кроме того, в конце прошлого года Кабмин нормировал единую форму военно-учетного документа в "Резерв+". Он будет содержать фото владельца, что сделает невозможным его использование посторонними лицами.
О том, обязателен ли "Резерв+" и наказывают ли мужчин за отсутствие приложения - читайте в материале РБК-Украина.