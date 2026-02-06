"Резерв+" призупинить роботу: користувачам дали важливу інструкцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

"7 лютого з 00:00 до 01:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи", - зазначили у Міноборони.

Таким чином, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, варто завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та вибрати з випадаючого меню "Завантажити PDF".

Повідомляється, що технічні роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.