"Резерв+" призупинить роботу: користувачам дали важливу інструкцію
Мобільний застосунок "Резерв+" завтра, 7 лютого, частково обмежить свій функціонал через технічні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
"7 лютого з 00:00 до 01:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи", - зазначили у Міноборони.
Таким чином, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, варто завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та вибрати з випадаючого меню "Завантажити PDF".
Повідомляється, що технічні роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.
Важливі оновлення у "Резерв+"
Нагадаємо, з грудня військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в територіальних центрах комплектування.
Нагадаємо, раніше керівник головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий заявив, що в "Резерв+" додадуть функцію попередження про повістки.
Окрім того, наприкінці минулого року Кабмін унормува єдину форму військово-облікового документа в "Резерв+". Він міститиме фото власника, що унеможливить його використання сторонніми особами.
Про те, чи обов'язковий "Резерв+" та чи карають чоловіків за відсутність застосунку – читайте у матеріалі РБК-Україна.