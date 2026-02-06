ua en ru
"Резерв+" приостановит работу: пользователям дали важную инструкцию

Пятница 06 февраля 2026 14:55
UA EN RU
"Резерв+" приостановит работу: пользователям дали важную инструкцию Фото: приложение "Резерв+" приостановит работу 7 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Мобильное приложение "Резерв+" завтра, 7 февраля, частично ограничит свой функционал из-за технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"7 февраля с 00:00 до 01:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы", - отметили в Минобороны.

Таким образом, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, стоит заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать "плюс" и выбрать из выпадающего меню "Загрузить PDF".

Сообщается, что технические работы завершатся в 01:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Важные обновления в "Резерв+"

Напомним, с декабря военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.

Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.

Напомним, ранее руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой заявил, что в "Резерв+" добавят функцию предупреждения о повестках.

Кроме того, в конце прошлого года Кабмин нормировал единую форму военно-учетного документа в "Резерв+". Он будет содержать фото владельца, что сделает невозможным его использование посторонними лицами.

