"Резерв+" приостановит работу: пользователям дали важную инструкцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"7 февраля с 00:00 до 01:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы", - отметили в Минобороны.

Таким образом, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, стоит заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать "плюс" и выбрать из выпадающего меню "Загрузить PDF".

Сообщается, что технические работы завершатся в 01:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.