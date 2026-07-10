UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У "Резерв+" повернули важливу функцію: що знову доступно військовозобов'язаним

17:41 10.07.2026 Пт
1 хв
Чому в "Резерв+" припиняли частину сервісів?
aimg Олена Бджола
Фото: електронний кабінет призовника "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів знову дає можливість оновити дані щодо інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Telegram.

"Резерв+" відкрив роботу сервісу щодо інвалідності

У "Резерв+" знову доступні сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи, підтвердили у Міноборони.

Тепер у застосунку можна:

  • подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності
  • оновити дані про інвалідність онлайн

Також оператори ТЦК та СП знову мають можливість перевіряти відповідні дані.

Тимчасове призупинення тривало для запобігання помилкам в обробці заяв. Причина - некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.

Військовий облік в Україні

Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації у багатьох випадках припиняється автоматично через поновлення даних у державних реєстрах.

До 1 серпня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Пізніше доведеться звертатися до ТЦК безпосередньо.

Міноборони нагадало, що відстрочка - це право військовозобов'язаного на тимчасове звільнення від призову через особисті життєві обставини. Підстави для її отримання визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаБронювання від мобілізації