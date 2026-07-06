ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

До ТЦК можна не йти, але лише до 31 липня: що треба зробити юнакам 2009 року

17:46 06.07.2026 Пн
2 хв
Для постановки на облік потрібен лише застосунок, BankID і кілька хвилин часу
aimg Марія Науменко
До ТЦК можна не йти, але лише до 31 липня: що треба зробити юнакам 2009 року Фото: застосунок "Резерв+" на екрані смартфона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

До кінця липня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Із 1 серпня доведеться звертатися до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що онлайн-постановка на облік дає змогу виконати обов'язкову процедуру дистанційно. Для цього не потрібно збирати паперові документи чи стояти в чергах.

Як стати на військовий облік через "Резерв+"

Аби стати на облік онлайн, необхідно:

  • встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії;

  • авторизуватися через BankID;

  • обрати послугу "Стати на облік";

  • перевірити дані на екрані;

  • натиснути кнопку "Стати на облік" і дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться "Резерв+ ID" зі статусом "Призовник".

Чи означає це призов

У Міноборони наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу.

Процедура дає змогу отримати військово-обліковий документ. Він може знадобитися під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг.

Нагадаємо, уряд оновив правила бронювання працівників критично важливих підприємств.

Компанії, для яких галузеві або регіональні критерії критичності не змінилися, мають до 10 серпня підтвердити свій статус за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати довідку про середню зарплату працівників за останній місяць і податковий розрахунок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Військовий облік ТЦК
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України