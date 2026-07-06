До ТЦК можна не йти, але лише до 31 липня: що треба зробити юнакам 2009 року
До кінця липня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Із 1 серпня доведеться звертатися до ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві пояснили, що онлайн-постановка на облік дає змогу виконати обов'язкову процедуру дистанційно. Для цього не потрібно збирати паперові документи чи стояти в чергах.
Як стати на військовий облік через "Резерв+"
Аби стати на облік онлайн, необхідно:
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встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії;
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авторизуватися через BankID;
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обрати послугу "Стати на облік";
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перевірити дані на екрані;
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натиснути кнопку "Стати на облік" і дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться "Резерв+ ID" зі статусом "Призовник".
Чи означає це призов
У Міноборони наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу.
Процедура дає змогу отримати військово-обліковий документ. Він може знадобитися під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг.
Нагадаємо, уряд оновив правила бронювання працівників критично важливих підприємств.
Компанії, для яких галузеві або регіональні критерії критичності не змінилися, мають до 10 серпня підтвердити свій статус за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати довідку про середню зарплату працівників за останній місяць і податковий розрахунок.