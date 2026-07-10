В "Резерв+" вернули важную функцию: что вновь доступно военнообязанным

"Резерв+" открыл работу сервиса насчет инвалидности

В "Резерв+" снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы, подтвердили в Минобороны.



Теперь в приложении можно:

подать заявление на отсрочку на основании инвалидности

обновить данные об инвалидности онлайн

Также операторы ТЦК и СП снова могут проверять соответствующие данные.



Временная приостановка длилась для предотвращения ошибок в обработке заявлений. Причина - некорректные ответы реестров социальной сферы.

Военный учет в Украине

Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации во многих случаях прекращается автоматически из-за обновления данных в государственных реестрах.

До 1 августа 17-летние украинцы могут пройти обязательную постановку на военный учет онлайн. Позже придется обращаться в ТЦК напрямую.