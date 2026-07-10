У "Резерв+" повернули важливу функцію: що знову доступно військовозобов'язаним
Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів знову дає можливість оновити дані щодо інвалідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Telegram.
"Резерв+" відкрив роботу сервісу щодо інвалідності
У "Резерв+" знову доступні сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи, підтвердили у Міноборони.
Тепер у застосунку можна:
- подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності
- оновити дані про інвалідність онлайн
Також оператори ТЦК та СП знову мають можливість перевіряти відповідні дані.
Тимчасове призупинення тривало для запобігання помилкам в обробці заяв. Причина - некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.
Військовий облік в Україні
Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації у багатьох випадках припиняється автоматично через поновлення даних у державних реєстрах.
До 1 серпня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Пізніше доведеться звертатися до ТЦК безпосередньо.
Міноборони нагадало, що відстрочка - це право військовозобов'язаного на тимчасове звільнення від призову через особисті життєві обставини. Підстави для її отримання визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".