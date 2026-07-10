У "Резерв+" повернули важливу функцію: що знову доступно військовозобов'язаним

Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів знову дає можливість оновити дані щодо інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Telegram.

"Резерв+" відкрив роботу сервісу щодо інвалідності

У "Резерв+" знову доступні сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи, підтвердили у Міноборони.



Тепер у застосунку можна:

подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності

оновити дані про інвалідність онлайн

Також оператори ТЦК та СП знову мають можливість перевіряти відповідні дані.



Тимчасове призупинення тривало для запобігання помилкам в обробці заяв. Причина - некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.

Військовий облік в Україні

Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації у багатьох випадках припиняється автоматично через поновлення даних у державних реєстрах.

До 1 серпня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Пізніше доведеться звертатися до ТЦК безпосередньо.