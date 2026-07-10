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У "Резерв+" повернули важливу функцію: що знову доступно військовозобов'язаним

17:41 10.07.2026 Пт
1 хв
Чому в "Резерв+" припиняли частину сервісів?
aimg Олена Бджола
У "Резерв+" повернули важливу функцію: що знову доступно військовозобов'язаним Фото: електронний кабінет призовника "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів знову дає можливість оновити дані щодо інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Telegram.

"Резерв+" відкрив роботу сервісу щодо інвалідності

У "Резерв+" знову доступні сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи, підтвердили у Міноборони.

Тепер у застосунку можна:

  • подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності
  • оновити дані про інвалідність онлайн

Також оператори ТЦК та СП знову мають можливість перевіряти відповідні дані.

Тимчасове призупинення тривало для запобігання помилкам в обробці заяв. Причина - некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.

Військовий облік в Україні

Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації у багатьох випадках припиняється автоматично через поновлення даних у державних реєстрах.

До 1 серпня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Пізніше доведеться звертатися до ТЦК безпосередньо.

Міноборони нагадало, що відстрочка - це право військовозобов'язаного на тимчасове звільнення від призову через особисті життєві обставини. Підстави для її отримання визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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