В "Резерв+" вернули важную функцию: что вновь доступно военнообязанным
Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов снова дает возможность обновить данные насчет инвалидности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Telegram.
"Резерв+" открыл работу сервиса насчет инвалидности
В "Резерв+" снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы, подтвердили в Минобороны.
Теперь в приложении можно:
- подать заявление на отсрочку на основании инвалидности
- обновить данные об инвалидности онлайн
Также операторы ТЦК и СП снова могут проверять соответствующие данные.
Временная приостановка длилась для предотвращения ошибок в обработке заявлений. Причина - некорректные ответы реестров социальной сферы.
Военный учет в Украине
Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации во многих случаях прекращается автоматически из-за обновления данных в государственных реестрах.
До 1 августа 17-летние украинцы могут пройти обязательную постановку на военный учет онлайн. Позже придется обращаться в ТЦК напрямую.
Минобороны напомнило, что отсрочка – это право военнообязанного на временное освобождение от призыва из-за личных жизненных обстоятельств. Основания для ее получения определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".