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В "Резерв+" вернули важную функцию: что вновь доступно военнообязанным

17:41 10.07.2026 Пт
1 мин
Почему в "Резерв+" приостанавливали часть сервисов?
aimg Елена Бджола
В "Резерв+" вернули важную функцию: что вновь доступно военнообязанным Фото: электронный кабинет призывника "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов снова дает возможность обновить данные насчет инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Telegram.

"Резерв+" открыл работу сервиса насчет инвалидности

В "Резерв+" снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы, подтвердили в Минобороны.

Теперь в приложении можно:

  • подать заявление на отсрочку на основании инвалидности
  • обновить данные об инвалидности онлайн

Также операторы ТЦК и СП снова могут проверять соответствующие данные.

Временная приостановка длилась для предотвращения ошибок в обработке заявлений. Причина - некорректные ответы реестров социальной сферы.

Военный учет в Украине

Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации во многих случаях прекращается автоматически из-за обновления данных в государственных реестрах.

До 1 августа 17-летние украинцы могут пройти обязательную постановку на военный учет онлайн. Позже придется обращаться в ТЦК напрямую.

Минобороны напомнило, что отсрочка – это право военнообязанного на временное освобождение от призыва из-за личных жизненных обстоятельств. Основания для ее получения определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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