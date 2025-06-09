У "Резерв+" незабаром можна буде сплачувати штрафи: в Міноборони розкрили терміни

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який Міністерство оборони створило для осіб, що перебувають на військовому обліку: призовників, резервістів і військовозобов’язаних. Завдяки сервісу можна переглянути свої облікові дані у територіальному центрі комплектування, подати запит на зміну місця реєстрації та оновити персональну інформацію.

Застосунок робить процес військового обліку простішим та налагоджує зручну взаємодію між громадянами та структурами оборони. Нещодавно в "Резерв+" з'явилися два нових типи відстрочок від мобілізації.

Крім того, у квітні в додатку вийшло масштабне оновлення. Ознайомитися з усіма деталями можна у матеріалі РБК-Україна.

Як розповідала Черногоренко, до кінця поточного року в "Резерв+" також дозволять укладати контракти зі Збройними силами України (ЗСУ).

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