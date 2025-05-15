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"Резерв+" розширив перелік відстрочок: що змінилося після оновлення

Четвер 15 травня 2025 19:44
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"Резерв+" розширив перелік відстрочок: що змінилося після оновлення Ілюстративне фото: "Резерв+" розширив перелік відстрочок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додалися два нові види відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

За даними Міноборони, тепер у застосунку відстрочки можуть згенерувати люди з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сім'ї, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

Як оформити відстрочку

Щоб оформити відстрочку, необхідно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення із результатом.

"Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у "Резерв+". Наша ціль - щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що ще змінили у "Резерев+"

У Міноборони розповіли, що у "Резерв+" також оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

За словами Черногоренко, на фінальній стадії поява в "Резерв+" двох сервісів. Перший - відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий - відображення причин порушення правил військового обліку.

Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

"Резерв+" в Україні

Навесні минулого в Україні почав свою роботу застосунок "Резерв+" - це електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

Нещодавно у застосунку було проведено оновлення. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Мобілізація в Україні Відстрочка Війна в Україні
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