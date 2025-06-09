В "Резерв+" вскоре можно будет оплачивать штрафы: в Минобороны раскрыли сроки

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое Министерство обороны создало для лиц, состоящих на воинском учете: призывников, резервистов и военнообязанных. Благодаря сервису можно просмотреть свои учетные данные в территориальном центре комплектования, подать запрос на изменение места регистрации и обновить персональную информацию.

Приложение делает процесс воинского учета проще и налаживает удобное взаимодействие между гражданами и структурами обороны. Недавно в "Резерв+" появились два новых типа отсрочек от мобилизации.

Кроме того, в апреле в приложении вышло масштабное обновление. Ознакомиться со всеми деталями можно в материале РБК-Украина.

Как рассказывала Черногоренко, до конца текущего года в "Резерв+" также позволят заключать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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