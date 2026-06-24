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Міноборони призупинило частину електронних сервісів у "Резерв+"

07:25 24.06.2026 Ср
2 хв
У відомстві пояснили, що буде з вже чинними документами
aimg Катерина Коваль
Міноборони призупинило частину електронних сервісів у "Резерв+" Фото: робота застосунку "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У мобільному застосунку "Резерв+" тимчасово обмежили роботу окремих електронних послуг. Повністю призупинено сервіси, які потребують верифікації даних про наявність інвалідності через сторонні державні інформаційні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.

Причина обмежень та які сервіси заблоковано

У оборонному відомстві пояснили, що пішли на такий крок раді безпеки даних та недопущення юридичних помилок. Через некоректні відповіді та технічні збої з боку реєстрів соціальної сфери виник ризик неправильної обробки цифрових заяв користувачів.

На час проведення технічних робіт у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступними такі опції:

  • подання електронної заяви на отримання відстрочки від призову на підставі інвалідності;

  • оновлення або актуалізація даних про групу інвалідності в онлайн-режимі;

  • перевірка та верифікація цих відомостей операторами ТЦК та СП через електронну систему.

У Міноборони запевнили, що щойно обмін даними між реєстрами Мінсоцполітики та системами військового обліку стабілізується, всі послуги відновлять у повному обсязі, про що користувачів сповістять додатково.

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Що відомо про чинні відстрочки

У Міністерстві оборони окремо заспокоїли громадян, які вже скористалися сервісом або мають документи на руках.

"Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав", - наголосили у відомстві.

Таким чином, всі раніше оформлені через застосунок чи ТЦК відстрочки залишаються законними та чинними, а самі обмеження є виключно технічними та тимчасовими.

У Міноборони продовжують врегульовувати й інші процедури звільнення від мобілізації на тлі масштабного оновлення підходів до організації армії. Зокрема, у відомстві ухвалили рішення щодо надання відстрочок для військовослужбовців, які мають старі трирічні контракти, аби запобігти їхньому миттєвому переведенню до статусу військовозобов'язаних.

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