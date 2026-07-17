"Резерв+" может не работать четыре дня: в чем причина и что следует сделать

С 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может быть временно недоступно из-за технических работ. Министерство обороны посоветовало пользователям заранее подготовить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Что следует сделать заранее

Технические работы в приложении будут проводить преимущественно ночью, однако в Минобороны советуют иметь при себе физический документ - заранее загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку "+" и выбрать "Загрузить PDF".

По возможности документ рекомендуют также распечатать.

После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в обычном режиме.