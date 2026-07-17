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"Резерв+" может не работать четыре дня: в чем причина и что следует сделать

23:34 17.07.2026 Пт
1 мин
Главные работы будут проводить ночью, но позаботиться о документе лучше заранее
aimg Екатерина Коваль
"Резерв+" может не работать четыре дня: в чем причина и что следует сделать Фото: работа приложения "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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С 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может быть временно недоступно из-за технических работ. Министерство обороны посоветовало пользователям заранее подготовить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что следует сделать заранее

Технические работы в приложении будут проводить преимущественно ночью, однако в Минобороны советуют иметь при себе физический документ - заранее загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку "+" и выбрать "Загрузить PDF".

По возможности документ рекомендуют также распечатать.

После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в обычном режиме.

Минобороны временно приостанавливало часть электронных сервисов - в том числе нуждающихся в верификации данных об инвалидности через посторонние государственные системы.

Также "РБК-Украина" писали, что даже уплаченные штрафы в приложении не гарантируют покоя - адвокат объясняла, как быстро ТЦК могут выписать новый штраф буквально через несколько часов после оплаты предыдущего.

Кроме того, в Минобороны продолжают урегулировать процедуры освобождения от мобилизации на фоне масштабного обновления подходов к организации армии - в частности, приняли решение об отсрочках для военнослужащих со старыми трехлетними контрактами.

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