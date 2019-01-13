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Рейтинги Трампа снизились из-за "шатдауна"

Новости » Политика    13.01.2019 - 08:09
Рейтинги Трампа снизились из-за "шатдауна"
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Рейтинг неодобрения политики Трампа американцы оценивают в 56%

Рейтинг президента США Дональда Трампа в январе снизился до 44% из-за остановки работы правительства ("шатдауна"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Исследование рейтинга американского президента проводила компания HarrisX. По ее данным, рейтинг неодобрения Трампа и его политики достиг 56%. Если сравнивать эти показатели с данными опросов в прошлом месяце, то рейтинг снизился на три пункта - с 47% в декабре до 44 % в яваре.

Опрос проводился с 8 по 11 января. Он стартовал в 21 день приостановки работы федерального правительства США и совпал с окончанием недели, когда тысячи госслужащих впервые не получили свою зарплату по причине "шатдауна".

"Решительную поддержку" президенту выразили  22% американцев (673 человека), почти столько же человек (661, 22%) заявили о частичном одобрении деятельности Трампа. Частично не одобрили главу государства 15% жителей США (446 человек). Об абсолютном недовольстве политикой Трампа заявили еще 1235 человек (41%).

Всего в последнем опросе приняли участие 3015 человек. Погрешность исследования составляет около 1,78 процентных пункта.

Напомним, по состоянию на 11 января в США из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.

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