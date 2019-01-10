Трамп отказался ехать в Давос

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Трамп передал руководству Всемирного экономического форума свои извинения

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

Трамп передал руководству ВЭФ свои извинения

"Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", - написал он.

Ранее Трамп заявлял, что его поездка на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе может не состояться, если вашингтонской администрации и Конгрессу не удастся договориться о возобновлении финансирования правительств.

Напомним, ранее администрация президента Соединенных Штатов рассматривала возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с продолжением "шатдауна" - временной остановки работы правительства.

9 января 2019 Дональд Трамп не смог договориться с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени". По его словам, переговоры не продвинутся в позитивном ключе, пока не будет принято вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Отметим, "шатдаун" в США длится с 24 декабря 2018.