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Рейтинги Трампа знизилися через "шатдауна"

Новини » Політика    13.01.2019 - 08:09
Рейтинги Трампа знизилися через "шатдауна"
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Рейтинг несхвалення політики Трампа американці оцінюють у 56%

Рейтинг президента США Дональда Трампа в січні знизився до 44% з-за зупинки роботи уряду ("шатдауну"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Дослідження рейтингу американського президента проводила компанія HarrisX. За її даними, рейтинг несхвалення Трампа та його політики досяг 56%. Якщо порівнювати ці показники з даними опитувань у минулому місяці, то рейтинг знизився на три пункти - з 47% у грудні до 44 % у січні.

Опитування проводилося з 8 по 11 січня. Воно стартувало у 21 день припинення роботи федерального уряду США і збіглось із закінченням тижня, коли тисячі держслужбовців вперше не отримали свою зарплату через "шатдаун".

"Рішучу підтримку" президенту висловили 22% американців (673 людини), майже стільки ж людей (661, 22%) заявили про часткове схвалення діяльності Трампа. Частково не схвалили главу держави 15% жителів США (446 осіб). Про абсолютне невдоволення політикою Трампа заявили ще 1235 осіб (41%).

Всього в останньому опитуванні взяли участь 3015 осіб. Похибка дослідження становить близько 1,78 процентних пункти.

Нагадаємо, станом на 11 січня в США через "шатдауну" близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату.

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