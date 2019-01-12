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Трамп рассказал, как решить проблему с "шатдауном" за 15 минут

Новости » Политика    12.01.2019 - 20:27
Трамп рассказал, как решить проблему с "шатдауном" за 15 минут
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США призывает демократов решить вопрос с временной приостановкой работы правительства

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он отметил, что "демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут".

"Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это", - написал Трамп.

По его словам, помимо окончания "шатдауна" демократы "могли бы решить проблему с ужасным гуманитарным кризисом на границе США и Мексике".

"Жду вас в Белом доме", - добавил президент.

Трамп рассказал, как решить проблему с &quot;шатдауном&quot; за 15 минут

Ранее сообщалось, что в США из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.

Также РБК-Украина писало, что США "шатдаун" может сказаться на безопасности авиаперевозок в стране, поскольку все большее число агентов безопасности отказываются работать без заработной платы.

 

 

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Новости Украины Дональд ТрампправительствоДемократическая партия США
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