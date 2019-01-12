Трамп рассказал, как решить проблему с "шатдауном" за 15 минут

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США призывает демократов решить вопрос с временной приостановкой работы правительства

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он отметил, что "демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут".

"Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это", - написал Трамп.

По его словам, помимо окончания "шатдауна" демократы "могли бы решить проблему с ужасным гуманитарным кризисом на границе США и Мексике".

"Жду вас в Белом доме", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что в США из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.

Также РБК-Украина писало, что США "шатдаун" может сказаться на безопасности авиаперевозок в стране, поскольку все большее число агентов безопасности отказываются работать без заработной платы.