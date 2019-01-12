Трамп рассказал, как решить проблему с "шатдауном" за 15 минут

Президент США призывает демократов решить вопрос с временной приостановкой работы правительства
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.
Он отметил, что "демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут".
"Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это", - написал Трамп.
По его словам, помимо окончания "шатдауна" демократы "могли бы решить проблему с ужасным гуманитарным кризисом на границе США и Мексике".
"Жду вас в Белом доме", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что в США из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.
Также РБК-Украина писало, что США "шатдаун" может сказаться на безопасности авиаперевозок в стране, поскольку все большее число агентов безопасности отказываются работать без заработной платы.