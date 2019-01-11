Около 800 тыс. госслужащих США не получили зарплату из-за "шатдауна"

Фото: протесты в США из-за "шатдауна" (twitter.com KCBY)

Речь идет о сотрудниках Министерства внутренней безопасности и Министерства внутренних дел

В США из-за "шатдауна"(временной остановки работы правительства) около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что речь идет о сотрудниках Министерства внутренней безопасности и Министерства внутренних дел.

Напомним, лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне "шатдауна".

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе из-за "непримиримости демократов" в вопросах безопасности границ.

9 января 2019 Дональд Трамп не смог договорится с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени". По его словам, переговоры не продвинутся в позитивном ключе, пока не будет принято вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Отметим, "шатдаун" в США длится с 24 декабря 2018.