Рейтинг вишів 2026: КНУ Шевченка знову лідер, хто ще увійшов до десятки найкращих

Оприлюднили щорічний консолідований рейтинг ЗВО України. У 2026-му до переліку увійшли 240 університетів з усіх регіонів. Лідером вже десять років поспіль залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Консолідований показник базується на даних трьох найбільш авторитетних для експертів та медіа досліджень:
Кожен із цих рейтингів використовує власні критерії, тому підсумковий список є узагальненням, що дає найбільш повну картину ефективності освітніх закладів.
Десятка лідерів:
Перша двадцятка рейтингу охоплює університети з 11 українських міст, зокрема Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум та інших.
Найкращим мистецьким закладом визнано Київський національний університет культури і мистецтв, а серед приватних університетів першість утримує Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).
Раніше ми ділились щорічним рейтингом "ТОП-200 Україна 2026". Цьогоріч лідером вперше визнали Національний університет "Львівська політехніка".
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