Рейтинг вузов 2026: КНУ Шевченко снова лидер, кто еще вошел в десятку лучших

Раньше мы делились ежегодным рейтингом "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером впервые был признан Национальный университет "Львовская политехника".

Читайте также о том, кто вошел в рейтинг лучших университетов по показателям Scopus 2026 года.