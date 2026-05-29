Рейтинг Трампа пробив дно за останні 16 років серед президентів США, - The Economist

12:39 29.05.2026 Пт
2 хв
Що показало останнє опитування?
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американський лідер Дональд Трамп став найнепопулярнішим президентом США за останні 16 років. Його рейтинг обвалився до найнижчого рівня.

Згідно з результатами опитування, рейтинг підтримки опустився до мінус 24%.

За останній тиждень показник знизився ще на 1,9 відсоткового пункту.

Діяльність президента наразі схвалюють лише 34% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення його політикою.

Ще 6% респондентів не визначилися з позицією.

Таким чином Трамп став найнепопулярнішим президентом США з 2009 року, коли The Economist та YouGov розпочали регулярний моніторинг громадської думки щодо діяльності американських президентів.

Фото: чистий рейтинг схвалення Дональда Трампа (інфографіка The Economist)

Аналітики називають два ключові чинники падіння рейтингу. Перший - війна з Іраном, яку значну частину американців оцінила негативно. Другий, і серйозніший, - економічні проблеми: саме оцінки стану економіки та роботи Білого дому в цій сфері найбільше вплинули на скорочення підтримки.

Соціологи також звертають увагу на географію невдоволення: хвиля задоволених настроїв поширилася навіть на штати, які забезпечили Трампу перемогу на виборах 2024 року.

Це може свідчити про поступову втрату підтримки не лише серед політичних опонентів, а й серед частини його традиційного електорату.

Як зазначає The Economist, розрив між кількістю американців, які схвалюють діяльність Трампа, та тими, хто її не підтримує, став найбільшим за весь час його перебування на посаді президента.

Рейтинг Трампа продовжує невпинно падати

Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.

За даними останнього опитування Reuters, рейтинг Трампа впав майже до мінімуму з моменту його повернення до Білого дому - і причина не в демократах, а у власній партії.

Паралельно з падінням рейтингів у власній країні Трамп втрачає довіру і в Європі: 48% європейців називають його ворогом континенту.

Найбільше це відчувається в Бельгії та Франції - там так вважають 62% і 57% опитаних. Найбільше таких настроїв поширені в Польщі (19%) та Хорватії (37%).

