Рейтинг Трампа пробил дно за последние 16 лет среди президентов США, - The Economist

12:39 29.05.2026 Пт
2 мин
Что показал последний опрос?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет. Его рейтинг обвалился до самого низкого уровня.

Согласно результатам опроса, рейтинг поддержки опустился до минус 24%.

За последнюю неделю показатель снизился еще на 1,9 процентного пункта.

Деятельность президента сейчас одобряют лишь 34% американцев, тогда как 58% выражают недовольство его политикой.

Еще 6% респондентов не определились с позицией.

Таким образом Трамп стал самым непопулярным президентом США с 2009 года, когда The Economist и YouGov начали регулярный мониторинг общественного мнения о деятельности американских президентов.

Фото: чистый рейтинг одобрения Дональда Трампа (инфографика The Economist)

Аналитики называют два ключевых фактора падения рейтинга. Первый - война с Ираном, которую значительная часть американцев оценила негативно. Второй, и более серьезный, - экономические проблемы: именно оценки состояния экономики и работы Белого дома в этой сфере больше всего повлияли на сокращение поддержки.

Социологи также обращают внимание на географию недовольства: волна недовольных настроений распространилась даже на штаты, которые обеспечили Трампу победу на выборах 2024 года.

Это может свидетельствовать о постепенной потере поддержки не только среди политических оппонентов, но и среди части его традиционного электората.

Как отмечает The Economist, разрыв между количеством американцев, которые одобряют деятельность Трампа, и теми, кто ее не поддерживает, стал самым большим за все время его пребывания на посту президента.

Рейтинг Трампа продолжает неустанно падать

Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.

По данным последнего опроса Reuters, рейтинг Трампа упал почти до минимума с момента его возвращения в Белый дом - и причина не в демократах, а в собственной партии.

Параллельно с падением рейтингов в собственной стране Трамп теряет доверие и в Европе: 48% европейцев называют его врагом континента.

Больше всего это ощущается в Бельгии и Франции - там так считают 62% и 57% опрошенных. Больше всего таких настроений распространены в Польше (19%) и Хорватии (37%).

