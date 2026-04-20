Рейтинг підтримки Трампа у США "пробив" черговий мінімум
Рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа у Сполучених Штатах впав до нового мінімуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Опитування, проведене з 30 березня по 13 квітня, показало, що лише 37% дорослих схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.
При цьому половина опитаних зараз категорично не схвалює діяльність американського лідера, а 63% опитаних висловлюють незгоду його діям.
За словами аналітиків, рейтинг підтримки президента США падає на тлі зростання стурбованості американців щодо війни з Іраном та зростання витрат.
Трамп втрачає популярність
Нагадаємо, під час березневого опитування у Сполучених Штатах близько 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як президент Трамп виконує свої обов’язки. Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа.
Також опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим з моменту його повернення до влади, оскільки американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя.
Окрім того, раніше повідомлялось, що майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі – у Хорватії (37%) та Польщі (19%).