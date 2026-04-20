Рейтинг поддержки Трампа в США "пробил" очередной минимум

09:31 20.04.2026 Пн
2 мин
Что повлияло на падение рейтинга Трампа?
aimg Константин Широкун
Рейтинг поддержки Трампа в США "пробил" очередной минимум

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах упал до нового минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют деятельность Трампа на посту президента.

При этом половина опрошенных сейчас категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% опрошенных выражают несогласие его действиям.

По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев относительно войны с Ираном и роста расходов.

Трамп теряет популярность

Напомним, во время мартовского опроса в Соединенных Штатах около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как президент Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.

Также опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни.

Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

