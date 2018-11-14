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Все рейсы аэропорта "Киев" выполняются по расписанию, несмотря на непогоду

Новости » Инфраструктура    14.11.2018 - 14:53
Все рейсы аэропорта "Киев" выполняются по расписанию, несмотря на непогоду
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com/airportkiev)

На данный момент на взлетно-посадочных полосах работает снегоуборочная техника

Все рейсы аэропорта "Киев" сегодня, 14 ноября 2018 года, выполняются по расписанию, несмотря на непогоду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Facebook.

Как отмечается, сейчас на взлетно-посадочных полосах работает снегоуборочная техника.

"Все рейсы аэропорта "Киев" на данный момент выполняются по расписанию. Просьба к нашим пассажирам выезжать в аэропорт заранее, с запасом времени. Несколько пассажиров опоздали на свои рейсы в связи с пробками на дорогах", - говорится в сообщении.

Все рейсы аэропорта &quot;Киев&quot; выполняются по расписанию, несмотря на непогоду

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Международный аэропорт "Борисполь", несмотря на снегопад, работает в штатном режиме.

Отметим, по состоянию на 13:00 в Киеве было зафиксировано 294 дорожно-транспортных происшествия, которые произошли из-за снегопада.

Добавим, по данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Климатическая зима пришла в Киев на две недели раньше срока. Так, сегодня в Киеве выпал первый снег.

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