ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Всі рейси аеропорту "Київ" виконуються за розкладом, незважаючи на негоду

Новини » Інфраструктура    14.11.2018 - 14:53
Всі рейси аеропорту "Київ" виконуються за розкладом, незважаючи на негоду
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Наразі на злітно-посадкових смугах працює снігоприбиральна техніка

Всі рейси аеропорту "Київ" сьогодні, 14 листопада 2018 року, виконуються за розкладом, незважаючи на негоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту у Facebook.

Як зазначається, наразі на злітно-посадкових смугах працює снігоприбиральна техніка.

"Всі рейси аеропорту "Київ" на даний момент виконуються за розкладом. Прохання до наших пасажирів - виїжджати в аеропорт заздалегідь, із запасом часу. Кілька пасажирів запізнилося на свої рейси в зв'язку з заторами на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Всі рейси аеропорту &quot;Київ&quot; виконуються за розкладом, незважаючи на негоду

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль", не зважаючи на снігопад, працює у штатному режимі. 

Зазначимо, станом на 13:00 у Києві було зафіксовано 294 дорожньо-транспортні пригоди, які сталися через снігопад.

Додамо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада в Київ прийшла метеорологічна зима. Кліматична зима прийшла в Київ на два тижні раніше терміну. Так, сьогодні в Києві випав перший сніг.

У Києві завтра очікується сніг і ожеледиця на дорогах Синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими
Новини України ГідрометцентрКиїваэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся