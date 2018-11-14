Всі рейси аеропорту "Київ" виконуються за розкладом, незважаючи на негоду

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Наразі на злітно-посадкових смугах працює снігоприбиральна техніка

Всі рейси аеропорту "Київ" сьогодні, 14 листопада 2018 року, виконуються за розкладом, незважаючи на негоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту у Facebook.

Як зазначається, наразі на злітно-посадкових смугах працює снігоприбиральна техніка.

"Всі рейси аеропорту "Київ" на даний момент виконуються за розкладом. Прохання до наших пасажирів - виїжджати в аеропорт заздалегідь, із запасом часу. Кілька пасажирів запізнилося на свої рейси в зв'язку з заторами на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль", не зважаючи на снігопад, працює у штатному режимі.

Зазначимо, станом на 13:00 у Києві було зафіксовано 294 дорожньо-транспортні пригоди, які сталися через снігопад.

Додамо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада в Київ прийшла метеорологічна зима. Кліматична зима прийшла в Київ на два тижні раніше терміну. Так, сьогодні в Києві випав перший сніг.