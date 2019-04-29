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Рева объяснил, почему украинскую пенсию получают не все жители оккупированного Донбасса

Новости » Общество    29.04.2019 - 01:10
Рева объяснил, почему украинскую пенсию получают не все жители оккупированного Донбасса
Иллюстративное фото (twitter.comDelo)

Министр выступает против получения двойной пенсии на Донбассе

Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что не все граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории на сегодня получают украинскую пенсию. Об этом он написал в своем Facebook.

Рева отметил, что сегодня всем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, пенсии по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству, однако пенсии получают не все.

"Почему так происходит? Причины для этого есть разные. Некоторые люди из-за физической немощности не могут пересечь линию разграничения, а некоторые вследствие сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", - пояснил министр.

Он заявил, что считает, что нельзя выплачивать пенсии всем без исключения гражданам Украины из оккупированного Донбасса.

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами", - добавил Рева.

Рева объяснил, почему украинскую пенсию получают не все жители оккупированного ДонбассаРева объяснил, почему украинскую пенсию получают не все жители оккупированного Донбасса

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ООН призвала Украину возобновить выплату пенсий всем украинцам с неподконтрольных территорий на Донбассе.

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